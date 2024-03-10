Galatasaray maçı kazandı İlkin Aydın'ı kaybetti. Eyvah eyvah

Vodofone Sultanlar Ligi’nin 25. hafta maçında Galatasaray Daikin, Çukurova Belediye ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

ASKİ Atatürk Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılı ekip 3-0'lık skorla kazandı. Ancak takımın yıldızlarından İlkin Aydın'ın sakatlanması moralleri bozdu. Mücadelenin 3. setinde Yasemin Güveli'nin hücumunda bloğa çıkan İlkin Aydın yere inerken sakatlık yaşadı. Bu sakatlık sonrası İlkin kenara geldi.

YASEMİN GÜVELİ YETMEDİ

Bu arada Çukurova Belediye'nin en etkili oyuncusu Yasemin Güveli oldu. Karşılaşmayı 9 sayıyla tamamlayan Yasemin Güveli mağlubiyeti engelleyemedi. Maçın 2. setinde hakem, Çukurova Belediyesporlu Fabris'i "Fair Play Yeşil Kart" ile ödüllendirdi. Çukurova Belediyespor Başantrenörü Ataman Güneyligil de 3. sette kırmızı kart gördü.

Çukurova Belediyespor: 0 - Galatasaray Daikin: 3

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Beren Yeşilırmak, Ezgi Uludağ, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren)

Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Eggleston, Lazovic (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 15-25, 19-25, 13-25

Süre: 75 dakika (25, 26, 24)