Galatasaray maçı kazandı İlkin Aydın'ı kaybetti. Eyvah eyvah

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Galatasaray maçı kazandı İlkin Aydın'ı kaybetti. Eyvah eyvah
Galatasaray Daikin; Çukurova Belediye'yi 3-0 yenerken takımın yıldızlarından İlkin Aydın üçüncü sette sakatlanarak kenara geldi.

Vodofone Sultanlar Ligi’nin 25. hafta maçında Galatasaray Daikin, Çukurova Belediye ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

ASKİ Atatürk Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılı ekip 3-0'lık skorla kazandı. Ancak takımın yıldızlarından İlkin Aydın'ın sakatlanması moralleri bozdu. Mücadelenin 3. setinde Yasemin Güveli'nin hücumunda bloğa çıkan İlkin Aydın yere inerken sakatlık yaşadı. Bu sakatlık sonrası İlkin kenara geldi.

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YASEMİN GÜVELİ YETMEDİ
Bu arada Çukurova Belediye'nin en etkili oyuncusu Yasemin Güveli oldu. Karşılaşmayı 9 sayıyla tamamlayan Yasemin Güveli mağlubiyeti engelleyemedi. Maçın 2. setinde hakem, Çukurova Belediyesporlu Fabris'i "Fair Play Yeşil Kart" ile ödüllendirdi. Çukurova Belediyespor Başantrenörü Ataman Güneyligil de 3. sette kırmızı kart gördü.

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Çukurova Belediyespor: 0 - Galatasaray Daikin: 3
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Beren Yeşilırmak, Ezgi Uludağ, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren)
Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Eggleston, Lazovic (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 15-25, 19-25, 13-25
Süre: 75 dakika (25, 26, 24)

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