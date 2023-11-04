Galatasaray maçı öncesi Tuchel'den istifa sözleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih Almanya Kupası’nda Saarbrucken’e 2-1 mağlup oldu

"İSTİFA İÇİN BİR NEDEN YOK"

Mücadelenin ardından istifa edip etmeyeceği konusunda gelen bir soru üzerine konuşan Tuchel, “Hayır istifa yok. İstifa için bir neden yok. Çok fazla hayal kırıklığına uğradık ama hoşuma giden şey kimsenin birbirini suçlamamasıydı. Acıyı hissediyoruz, bu geçmeyecek ama istifa etmek için bir neden yok” dedi.

Bayern Münih Galatasaray mücadelesi 8 Kasım Çarşamba saat 23.00’te Allianz Arena’da oynanacak