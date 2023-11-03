Thomas Tuchel'den istifa açıklaması

Bundesliga'nın 11. haftasında derbide Borussia Dortmund'a konuk olacak Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

Tuchel'in açıklamaları şu şekilde;

-Bundesliga'da iyi bir gidişatımız var. Güvendiğimiz bir kadromuz var ve Dortmund'a kazanmaya gidiyoruz. İlk dakikadan itibaren en iyisini yapmalıyız.



-Mathijs'in sakatlığı çok üzücü. Birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Henüz karar vermedik. Dayot Upamecano ve Leon Goretzka'nın ilk 11 için uygun olup olmayacğaını henüz belli değil.

-Hayır istifa yok. İstifa için bir neden yok. Çok fazla hayal kırıklığına uğradık ama hoşuma giden şey kimsenin birbirini suçlamamasıydı. Acıyı hissediyoruz, bu geçmeyecek ama istifa etmek için bir neden yok.