Galatasaray maçının hakemlerinin suratına tükürdü

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Galatasaray maçının hakemlerinin suratına tükürdü
MHK'nin hakem toplantısı videosunun basına sızması sonrası Galatasaray Antalyaspor maçının hakemlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Spor programcısı Emre Bol, Antalyaspor karşısında Galatasaray'a penaltı veren ve daha sonra hakem toplantısında "Penaltı olduğunu düşünmüyorum" diyen Abdulkadir Bitigen'i yerden yere vurdu.

Skyspor'daki programda Emre Bol'un konuşurken hakemlere tükürmesi de dikkat çekti.

İŞTE EMRE BOL'UN SÖZLERİ:

Yazıklar olsun ya!

İkinize de yazıklar olsun!

Böyle böyle bir takımı şampiyon yapıyorlar, bir takımı küme düşürüyorlar.

Ligin ayarıyla oynuyorlar.

Ben 200 milyon Euro para harcamışım Fenerbahçe olarak, şampiyonluğa oynuyorum, sen benim rakibimi 12. dakikada yalandan bir penaltıyla öne geçiriyorsun.

Sonra da hata yaptım diyorsun.

Hata yaptım ne ya, 200 milyon Euro gitti ya!

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