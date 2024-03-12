Galatasaray mesaiye başladı iki yıldız ayrı çalıştı

Kaynak: Galatasaray
Galatasaray mesaiye başladı iki yıldız ayrı çalıştı
Galatasaray iki günlük iznin ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray; Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

2 günlük iznin ardından top başı yapan Sarı-Kırmızılı ekip antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan takımla antrenman yaptı.

Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier'e ise özel program uygulandı.

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