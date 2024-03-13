Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Tugay Kerimoğlu şampiyon olacak takımı açıkladı

Süper Lig’de 29. Haftanın bitmesinin ardından yorumcu ve eski futbolcu Tugay Kerimoğlu Yeni Açık Youtube kanalında yayınlanan Maestro programında gündemi değerlendirdi.

"GALATASARAY YAKALADI MI BIRAKMAZ"

Süper Lig’de kızışan şampiyonluk yarışına değinen Tugay Kerimoğlu Galatasaray’ın şampiyonluğu bırakmayacağını söyleyerek “Galatasaray'da bu aylar geldiği zaman mart, nisan, mayıslar buraları yakaladı mı bırakmaz. Öyle bir kültürü var. Okan Hoca gerçekten iyi işler yapıyor. Hani tanıyorum arkadaşım, iyi teknik direktör diye değil, nerede ne yapması gerektiğini iyi bilen bir hoca.” Dedi.

"ÜLKE SENİ UNUTMAZ"

Mert Hakan’ın Pendikspor maçında yaptıklarına değinen Kerimoğlu, "Atatürk çok güzel söylemiş; "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim... Atatürk'ün bu sözünün ben Mert Hakan için geçerli olduğunu düşünmüyorum! Bariz bir şekilde her pozisyonda sen varsın, her görüntüde sen varsın antipatik olursan sevilmeyen bir karakter haline gelirsin Ülke seni unutmaz” ifadelerini kullandı.

“FERNANDO SANTOS’UN GELECEĞİ YOK”

Beşiktaş’ın Gaziantep karşısındaki 2-0’lık mağlubiyetinden Fernando Santos’u sorumlu tutan Kerimoğlu, “Fernando Santos’un Beşiktaş’ta geleceği yok bence. Oynattığı futbol bana göre futbol değil. Büyük takıma yakışan bir futbol oynatmıyor. Yani pozisyonu yok Beşiktaş'ın. İnanamadım ben” dedi.

“HER ŞEYE BİR BAHANE VAR”

Yabancı hakem tartışmalarına da değinen Kerimoğlu. “Hakem eğitimi doğru düzgün bir şekilde verilsin. Karar mekanizmasını doğru çalıştırıp kimseye soru sordurmama hakkına sahip olsunlar. Yani maç kaybediyorsun hakem, dönüyorsun federasyon, oyuncu grubu, taraftar… Her şeyde bir bahane var. Düşünce kötülüğü var. Ama problemi çözme noktasına geldiğinde herkes kendi kabuğuna çekilip ‘Kimse beni ilgilendirmez’ diyor” ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL’I ELEŞTİRDİ

İsmail Kartal’ın kadro tercihini topa tutan Kerimoğlu son olarak, “Avrupa Kupası’nda muhteşem bir oyun. Ama o günkü kadroyla Pendikspor maçına geldiğin kadro arasında dört tane yeni isim var. Rotasyona saygı duyarım ama takımın şampiyonluğa gittiği yolda dört rotasyonun fazla olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.