Galatasaray Mourinho’nun belalısını getiriyor

Galatasaray'ın, transfer piyasasındaki hareketliliği sürüyor.

Sarı Kırmızılılar Manchester United'ın sözleşmesi sona eren Fransız futbolcusu Anthony Martial'ı transfer listesine ekledi.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 yaşındaki forvet oyuncusunu takıma dahil ederek Mauro Icardi ile birlikte oynatmayı planlıyor.

Martial ile ilgilenen Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da bu transferde yer aldığı ifade ediliyor.

MOURINHO İLE TARTIŞMIŞTI

Anthony Martial, geçmişte Manchester United'ı yöneten ve şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho ile yaşadığı problemleri dile getirmişti.

Fransız oyuncu, Portekizli teknik direktörün kendisine basında saygısızlık ettiğini ve Real Madrid'de Karim Benzema'ya yaptığı gibi kendisiyle alay ettiğini söyledi.