Galatasaray Muslera’nın alternatifini Fransa’da buldu

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve takımdan ayrılması beklenen Muslera’nın yerine kaleye geçecek ismi arıyor. Sarı kırmızılı yönetim uygun maliyetli ve uzun süre kaleyi bırakmayacak bir oyuncuyu transfer etmek istiyor. Yönetim, menajer George Gardi ile birlikte uygun isimleri belirleyerek Teknik Direktör Okan Buruk’un onayına sunacak.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre sarı kırmızılılarda gündeme gelen son isim Alban Lafont oldu. Fransa’da Nantes forması giyen Fransız kaleci, sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Piyasa değeri 9 milyon euro olan 25 yaşındaki kaleci 2021 yılında Fiorentina’dan 7.5 milyon euroya transfer olmuştu.

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alban Lafont, yaz döneminde Ajax’la uzun süren transfer görüşmeleri yapmış, ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti.

Galatasaray açısından da bu transfer çok kolay görünmüyor. Ancak sarı kırmızılılar, vadelere yayılmış bir bonservis yatırımıyla Lafont veya o seviyede bir eldiveni kadrosuna katarak, bir kez daha kaleci konusunu uzun yıllar boyunca rafa kaldırmanın hesapları içerisinde.

LİSTEDE BENİTEZ DE VAR

Öte yandan Galatasaray’da kaleci adayları arasında Walter Benitez de bulunuyor. PSV Eindhoven forması giyen 31 yaşındaki kaleci ile sarı kırmızılıların yanı sıra Atletico Madrid de ilgileniyor. Tecrübeli kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.