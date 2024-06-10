Galatasaray Muslera'ya izin vermedi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Muslera'ya izin vermedi

Muslera ülkesine dönmek için istese de Galatasaray'ın izin vermeyeceğini açıkladı.

Sarı Kırmızılıların başarılı kalecisi Muslera Uruguay'da Teledoce televizyonuna konuştu.

Galatasaray'la ilgili itirafta bulunan Fernando Muslera, "Sözleşme yenileme kararımla birlikte kariyerimi Avrupa'da yani Galatasaray'da bitireceğim gibi duruyor" dedi.

Programda Muslera'ya ülkesine geri dönüp dönmeyeceği de soruldu.

Tecrübeli kaleci bu soruya "Şu an için Uruguay'a futbol oynamak için gitmeyeceğim gibi duruyor ancak ne olacağını tabii ki de bilemiyorum. Şu an için tüm odağımı gelecek sezona verdim. Ondan sonrasına bakacağız.

Nacional ve Penarol kulüplerinin başkanları transfer etmek için beni aradı. Ufak bir geri dönme düşüncem olsa da Galatasaray bu duruma izin vermedi" yanıtını verdi.

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