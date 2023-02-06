Karşılaşma ertelendi mi. Galatasaray Nef'ten Unicaja Malaga maçı hakkında açıklama

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja Malaga ile oynanacak maçın deprem felaketi nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde;



"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki diğer şehirleri de etkileyerek hepimizi yasa boğan depremler sebebi ile ülkemizde yapılacak ulusal ve uluslararası tüm spor müsabakaları ikinci bir talimata kadar ertelenmiştir.



Bu doğrultuda, Basketball Champions League Yönetimi ülkemizde yaşanan olağanüstü durum ve felakete hassasiyet göstererek, 8 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynayacağımız BCL Son 16 Turu K Grubu 3. Maçı olan Unicaja Malaga karşılaşması da dahil olmak üzere tüm Türk takımlarının maçlarını ileri bir tarihe kadar ertelemiştir.



Bu vesile ile bir kez daha depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."