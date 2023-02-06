6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşılaşma ertelendi mi. Galatasaray Nef'ten Unicaja Malaga maçı hakkında açıklama

Karşılaşma ertelendi mi. Galatasaray Nef'ten Unicaja Malaga maçı hakkında açıklama

Galatasaray Nef, Unicaja Malaga ile oynanacak maçın ertelendiğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 21:58
Takip Et

Galatasaray Nef'in maçına erteleme

Karşılaşma ertelendi mi. Galatasaray Nef'ten Unicaja Malaga maçı hakkında açıklama
+
Aa
-

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja Malaga ile oynanacak maçın deprem felaketi nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde;

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki diğer şehirleri de etkileyerek hepimizi yasa boğan depremler sebebi ile ülkemizde yapılacak ulusal ve uluslararası tüm spor müsabakaları ikinci bir talimata kadar ertelenmiştir.

Bu doğrultuda, Basketball Champions League Yönetimi ülkemizde yaşanan olağanüstü durum ve felakete hassasiyet göstererek, 8 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynayacağımız BCL Son 16 Turu K Grubu 3. Maçı olan Unicaja Malaga karşılaşması da dahil olmak üzere tüm Türk takımlarının maçlarını ileri bir tarihe kadar ertelemiştir.

Bu vesile ile bir kez daha depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
1
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
4
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
5
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
6
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
7
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
﻿Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası: Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor
﻿Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası: Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor
﻿Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası: Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor
﻿Çığ tehlikesi nedeniyle yollar kapatıldı
﻿Çığ tehlikesi nedeniyle yollar kapatıldı
﻿Çığ tehlikesi nedeniyle yollar kapatıldı
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.