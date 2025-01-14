Galatasaray o oyuncuyu gönderemiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray o oyuncuyu gönderemiyor

Galatasaray Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson'u göndermek istiyor. Ancak oyuncunun bonservis bedeli olan rakamı verecek takım bulunamadı.

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson son 4 maçta sadece 2 dakika forma şansı bulabildi. Sarı kırmızılı takım iyi bir bonservis bedeli ile oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor.

Nelsson için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlerken bu rakamı getiren kulüp futbolcuyu renklerine bağlayabilecek. Ancak oyuncunun görüştüğü İtalyan kulüpleri bu bedeli fazla buldu. Bu sezon toplamda Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Nelsson'un Okan Buruk ile görüşerek daha fazla forma giymek istediği bir takıma gitmek istediğini belirtti.

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