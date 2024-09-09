Galatasaray ortalığı karıştırdı. Osimhen ayaklanması

Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken bombayı bir anda patlatan Galatasaray Napoli’den Victo Osimhen’i kadrosuna kattı.

100 milyon euro piyasa değeriyle aktif en iyi 5 forvet arasında gösterilen Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılılara imzası ortalığı karıştırdı.

İTALYANLAR AYAKLANDI

2022-2023 sezonunda yıllar sonra kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Osimhen’i Galatasaray’a gönderilmesi İtalyan taraftarları ayaklandırdı.

Sosyal medyadan kulübün sayfasını yorum yağmuruna tutan taraftarlar "Galatasaray, Napoli'den daha büyük bir kulüp", "Napoli işe yaramaz bir takım", "Osimhen olmadan artık hiçbir şey kazanamazsınız", "Serie B Napoli'yi bekliyor" gibi yorumlarda bulundular.