Galatasaray öyle bir paylaşım yaptı ki. Taraftarlar zıvanadan çıktı

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’ın yaptığı Nicolo Zaniolo paylaşımı taraftarları adeta çıldırttı.

ZANIOLO'NUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI ORTALIK KARIŞTI

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Bugün futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun doğum günü. İyi ki doğdun Zaniolo” ifadelerine yer verildi.

"BİZİ SİLENİ BİZ DE SİLERİZ"

Normal şartlarda futbolcuların doğum günü paylaşımlarına iyi dilek mesajları yazan sarı-kırmızılı taraftarlar bu sefer başkaldırdı.

Takımdan ayrılmak istediğini açıkça söyleyen Zaniolo’nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını silmesi taraftarları zıvanadan çıkardı.

Galatasaray'ı silen Zaniolo'nun kendisini ölüm ile tehdit eden eski kulübü Roma hakkındaki paylaşımları silmemesi ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu takibe alması bardağı taşıran son damla oldu.

“Bizi sileni biz de sileriz” diyen taraftarlar hem Nicolo Zaniolo’ya hem de doğum günü paylaşımı yapan kulübe sitem etti.

SERIE A'YA GERİ DÖNECEK

Serie A ekiplerinden Atalanta ve Fiorentina ile görüşme halinde olan Nicolo Zaniolo’nun bu iki takımdan birine transfer olması bekleniyor.

PERFORMANSI

2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında Roma’dan Galatasaray’a transfer olan Nicolo Zaniolo yarım sezonda sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 maçta 5 gol kaydetti.

2023-2024 sezonunda ise Galatasaray yerine Avrupa’da oynamak isteyen ve bu doğrultuda Aston Villa’ya kiralık giden Zaniolo sakatlıklarla boğuştuğu sezonda İngiliz ekibiyle 39 maça çıkıp 3 gol kaydetti.