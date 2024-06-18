Galatasaray öyle bir transfer yaptı ki. Resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray öyle bir transfer yaptı ki. Resmen açıkladı

Galatasaray yeni transferi resmen duyurdu.

Galatasaray'dan transfer açıklaması geldi.

Sarı kırmızılı kulüp 27 yaşındaki ünlü smaçörü kadrosuna kattı.

Yapılan açımlamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, kadrosunu Ana Kalandadze ile güçlendirdi.

Kulübümüz, 1998 doğumlu Gürcü smaçör Ana Kalandadze ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Ankara DSİ Gençlik ve Spor Kulübü’nde başlayan oyuncu, sırasıyla PTT Spor, AO Markopoulo, ŁKS Commercecon Łódź ve PGE Rysice Rzeszów takımlarında forma giydi.

PTT Spor ile 2018-2019 Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi şampiyonluğu yaşayan Ana Kalandadze, PGE Rysice Rzeszów’da ise 1 Polonya Kupası şampiyonluğu ve 2 Polonya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

2022-2023 Polonya Ligi ve 2022-2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde en iyi smaçör seçilen oyuncu, gelecek sezon sarı kırmızılı formamızı terletecek.

Ana Kalandadze’ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz."

whatsapp-image-2024-06-18-at-22-21-47.jpeg

İlgili Haberler
Ronaldo çıldırdı. Bunu hiç beklemiyordu
Son Haberler
Annesinden ayrılacağını fark etti gözyaşlarına boğuldu Video
Annesinden ayrılacağını fark etti gözyaşlarına boğuldu
Çakmağını unutan sigara tiryakisinin tarladaki çaresizliği Video
Çakmağını unutan sigara tiryakisinin tarladaki çaresizliği
Arda Güler'in paylaşımına Bellingham'dan olay yorum. Binlerce beğeni aldı Spor
Arda Güler'in paylaşımına Bellingham'dan olay yorum. Binlerce beğeni aldı
Küçük çocuğun duygusal şarkıya tepkisi viral oldu! Video
Küçük çocuğun duygusal şarkıya tepkisi viral oldu!
Türkler Dortmund'u inletti. Galibiyet işte böyle kutlandı Spor
Türkler Dortmund'u inletti. Galibiyet işte böyle kutlandı
Hakan Çalhanoğlu şaşırttı Spor
Hakan Çalhanoğlu şaşırttı
Yeni Nissan Qashqai savaş kostümünü giydi geliyor. İşte Türkiye'ye geleceği tarih Otomotiv
Yeni Nissan Qashqai savaş kostümünü giydi geliyor. İşte Türkiye'ye geleceği tarih