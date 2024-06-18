Galatasaray öyle bir transfer yaptı ki. Resmen açıkladı

Galatasaray'dan transfer açıklaması geldi.
Sarı kırmızılı kulüp 27 yaşındaki ünlü smaçörü kadrosuna kattı.
Yapılan açımlamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, kadrosunu Ana Kalandadze ile güçlendirdi.
Kulübümüz, 1998 doğumlu Gürcü smaçör Ana Kalandadze ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.
Profesyonel voleybol kariyerine Ankara DSİ Gençlik ve Spor Kulübü’nde başlayan oyuncu, sırasıyla PTT Spor, AO Markopoulo, ŁKS Commercecon Łódź ve PGE Rysice Rzeszów takımlarında forma giydi.
PTT Spor ile 2018-2019 Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi şampiyonluğu yaşayan Ana Kalandadze, PGE Rysice Rzeszów’da ise 1 Polonya Kupası şampiyonluğu ve 2 Polonya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.
2022-2023 Polonya Ligi ve 2022-2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde en iyi smaçör seçilen oyuncu, gelecek sezon sarı kırmızılı formamızı terletecek.
Ana Kalandadze’ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz."