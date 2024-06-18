Ronaldo çıldırdı. Bunu hiç beklemiyordu

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Ronaldo çıldırdı. Bunu hiç beklemiyordu

Portekizli Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo JR, Almanya Milli Takımı'nın formasını üzerine giydi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcunun oğlu Ronaldo JR'dan babasını kızdıracak bir hamle geldi.

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ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI GİYDİ
Yayınlanan görüntülerde, Ronaldo'nun sevgilisi Georgina ve Ronaldo JR birlikte görüntülenirken, Ronaldo JR'nin üzerinde Almanya forması olduğu görüldü.

Ronaldo EURO 2024'te Portekiz ile mücadele ederken, oğlunun Almanya forması giymesi, Ronaldo'nun çılgına döneceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

Ancak Ronaldo bu durum sonrası sosyal medya hesabından 14 yaşına giren oğlu için kutlama mesajı yayınladı.

Ronaldo yaptığı paylaşımda, "Şimdiden 14 yaşında olduğuna inanamıyorum, zaman uçup gidiyor. Mutlu yıllar, suç ortağım! Baban seni çok seviyor." ifadelerini kullandı.

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