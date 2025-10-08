Galatasaray Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı, RAMS Park'ta yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, kulübün gelirleri hakkında bilgi verdi.

Sponsorlukların en önemli gelir kalemi olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "En büyük gelirlerimizden birini oluşturan sponsorluk gelirlerimiz yaklaşık 3 milyar TL olarak tabloya yansıdı" dedi.

"Yayın hakkı gelirlerimiz 659 milyon lira; loca, VIP ve kombine gelirlerimiz ise 2 milyar 957 milyon liraya ulaşmıştır" diyen Hatipoğlu, "Mağazacılığın satış gelirleri 3 milyar 567 milyon; sporcu transfer, kira ve yetiştirme gelirleri 868 milyon TL; UEFA Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi gelirleri de 868 milyon lira olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Toplan gelirin 12 milyar 800 milyon lira olduğunu aktaran İbrahim Hatipoğlu, "Diğer gelirler ki buradaki en önemli kalem stopaj gelirlerimiz yaklaşık 1.4 milyar TL'ye ulaşmış ve toplam gelirimiz 12.8 milyar TL olarak bir önceki döneme göre yüzde 6 bir artış göstermiştir" diye konuştu.