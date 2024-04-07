Galatasaray paylaştı Fenerbahçe çileden çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin U19 takımı Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi

Başlama düdüğünün ardından Galatasaray henüz 1. dakika tamamlanmadan Mauro Icardi ile öne geçti.

Bu gol sonrası Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekildi ve maç tatil edildi.



Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım Fenerbahçeliler'i çileden çıkardı.



İşte Galatasaray o paylaşımı:

"Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış'ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor."

Ardından yapılan paylaşımda Icardi'nin golü "Her şey çok hızlı oldu. Kaçıranlar için Mauro Icardi’nin muhteşem golü" mesajıyla yayınlandı.