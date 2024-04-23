Galatasaray pazar günü şampiyonluğunu ilan edebilir. İşte ihtimaller

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçlarında Galatasaray Petrol Ofisi kazanır, ABB FOMGET puan kaybederse, sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala lider durumda bulunan Galatasaray Petrol Ofisi, takipçisi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'le şampiyonluk için yarışıyor. Liderin 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin de matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunuyor.

Karadeniz Ereğli Belediyespor karşısında 4-2 kazanan lider Galatasaray Petrol Ofisi puanını 65'e yükseltirken, Beşiktaş JK United Payment deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan ABB FOMGET, 63 puanla zirve takibini sürdürdü.

Geçtiğimiz sezonların aksine, bu yıl play-off mücadelesinin yapılmayacağı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, 30 hafta sonunda ligi zirvede tamamlayan ekip şampiyonluğa uzanacak.

29. hafta mücadelesinde ABB FOMGET sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e puan kaybeder, Galatasaray Petrol Ofisi ise düşme hattındaki Bitexen 1207 Antalyaspor'u deplasmanda yenerse, sarı-kırmızılılar bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Her iki ekibin haftayı galibiyetle kapatması durumunda ise şampiyon, son hafta oynanacak müsabakalarla belirlenecek.

İki takımın aynı puana sahip olması halinde averaj hesabı yapılacak. İkili averajda eşitlik söz konusu ancak 28. hafta sonunda genel averajda ABB FOMGET'in, Galatasaray Petrol Ofisi'ne karşı 15 gollük avantajı bulunuyor.

60 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe Petrol Ofisi de matematiksel olarak şampiyonluk şansına sahip. Lider Galatasaray'ın kalan 2 maçta 1 puan alması ya da iki maçı da kaybetmesi, ikinci sıradaki ABB FOMGET'in de kalan 2 maçta 2 ya da daha az puan toplaması durumunda, sarı-lacivertli ekip iki maçını kazanarak şampiyonluğa uzanabilir.

Son 3 takımın bir alt lige düşeceği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Bitexen Adana İdmanyurduspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

20 puanı bulunan Bitexen 1207 Antalyaspor 15'inci, 22 puanlı Ataşehir Belediyespor 14. sırada. Düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor'un ise 23 puanı bulunuyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 29. haftanın maçları şu şekilde:

28 Nisan Pazar:

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beşiktaş JK United Payment (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Hakkarigücüspor-Trabzonspor (Merzan Şehir)

13.00 ALG Spor-Beylerbeyi (Mehmet Hayri Özkeçeci)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor (Vefa)

14.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

14.00 ABB FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler (Osmanlı)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)

14.00 Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Batur)