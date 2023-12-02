Galatasaray Pendikspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de Galatasaray bu akşam Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i belirledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Pendikspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, kart görmesi durumunda 15. haftadaki Adana Demirspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Sarı kırmızılı takımın sahaya şu şekilde çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

Pendikspor ilk 11'i ise şu şekilde:

Erdem Canpolat, Erdem, Berkay, Welinton, Sequeira, Lusamba, Akdağ, Diaby, Endri, Halil, Erencan.

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