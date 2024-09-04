Galatasaray resmen açıkladı

Sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Oliveira, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla anlaşma sağladı.

SDNA'nın haberine göre, Oliveira, Olympiakos ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra özel bir uçakla Atina'ya giden Oliveira, sağlık kontrollerinin ardından yeni kulübüyle resmi sözleşmeyi imzalayacak. Galatasaray, Oliveira'ya 3 yıl boyunca taksitler halinde toplam 5.8 milyon euro tazminat ödeyecek.

2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 58 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Bu transfer gelişmesi, Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.