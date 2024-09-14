Galatasaray - Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Galatasaray Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak olan kritik mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Karşılaşmanın başlamasına artık 1 saatten kısa bir zaman kalırken iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

Okan Buruk’un yeni transferlerden Victor Osimhen’i ilk 11’de tercih etmesi taraftarlarda sevinç yarattı.

İşte ilk 11'ler:



Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe