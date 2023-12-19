Galatasaray sahasında 3-0 kazandı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor.
8'li final (Son 16) turu rövanş maçında sahasında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Macaristan'da oynanan ilk maçı da 3-1 galip tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı adını çeyrek finale yazdırdı.
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Penzügyör SE: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Istref Elezaj (Kosova), Cesare Armandola (İtalya)
Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Zimmermann, Mijailovic (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Aykut Acar)
Penzügyör SE: Rasa, Keen, Solti, Mihalovits, Kovacs, Kiss (Feliciano, Majors, Szekely, Kozhuharov)
Setler: 25-12, 25-18, 25-20
Süre: 65 dakika (18, 22, 25)