Galatasaray sahasında 3-0 kazandı

Kaynak: AA
Galatasaray sahasında 3-0 kazandı
Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor.

8'li final (Son 16) turu rövanş maçında sahasında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Macaristan'da oynanan ilk maçı da 3-1 galip tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Penzügyör SE: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Istref Elezaj (Kosova), Cesare Armandola (İtalya)
Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Zimmermann, Mijailovic (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Aykut Acar)
Penzügyör SE: Rasa, Keen, Solti, Mihalovits, Kovacs, Kiss (Feliciano, Majors, Szekely, Kozhuharov)
Setler: 25-12, 25-18, 25-20
Süre: 65 dakika (18, 22, 25)

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