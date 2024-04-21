Galatasaray sahasında 4-2 kazandı. Fenerbahçe ile fark 5'e çıktı

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Galatasaray; 28. hafta mücadelesinde Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u ağırladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarı-Kırmızılılar 4-2 kazandı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 65 yaptı, ikinci sıradaki FOMGET ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

Trabzonspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe Petrol Ofisi ise lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Galatasaray; 28. dakikada Nabweteme ile geriye düştü. 59'da Ebru Topçu ile skoru dengeleyen Galatasaray 70'te Kipoyi ile üstünlüğü yakaladı. 89'da Shmatko, 90+4'te de Doci durumu 4-1 yaptı. Nabweteme 90+6'da skoru belirledi: 4-2.