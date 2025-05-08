Galatasaray Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı! Dünya yıldızı isimle temas kuruldu

Kaynak: Sabah
Galatasaray Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı! Dünya yıldızı isimle temas kuruldu

Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 10 numara bölgesine transfer yapacak olan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Ada'da buldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de büyük bir ölçüde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde önümüzdeki sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Dries Mertens'in boşluğunu dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurma kararı almıştı. Cimbom, bu transfer için hedefini belirledi.

GALATASARAY BERNARDO SILVA İÇİN TEMAS KURDU

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester City'de gözden düşen Bernardo Silva'yı transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızıların, bu transfer için harekete geçtiği ve Portekizli oyuncu ile ilk teması kurduğu kaydedildi. Başarılı oyuncunun, mavililer ile önümüzdeki sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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2017'DEN BERİ FORMA GİYİYOR

Bernardo Silva, 2017 yılından bu yana Manchester City'de forma giyiyor. İngiliz devi, Silva için Fransız ekibi Monaco'ya 50 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Manchester'da bir dönem güncel piyasa değerini 100 milyon euroya kadar çıkaran 10 numara oyuncusunun şu anki değeri 45 milyon euro.

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