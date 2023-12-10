Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 5. maçta evinde Manchester United'ı ağırladı.

RAMS Park'ta 3-3 berabere biten maç sonrası temsilcimizin tur şansı son maça kaldı.

Galatasaray, grubun son maçını 12 Aralık Salı günü Kopenhag ile oynayacak.

Kritik maç saat 23.00'te başlayacak.

Peki Galatasaray nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller;

- Sarı-Kırmızılılar maçı kazanması halinde diğer maçın sonucuna bakmaksızın son 16 turuna kalacak.

- Galibiyet dışında hiçbir sonuç Galatasaray'a bir üst tur için yaramayacak.

- Galatasaray'ın berabere kalması ve Manchester United'ın Bayern'i yenmesi halinde İngiliz devi turlayacak.

- Galatasaray'ın berabere kalması, Manchester United'ın puan kaybetmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

- Galatasaray'ın kaybetmesi, Manchester United'ın Bayern'i yenmesi durumunda ise Sarı-Kırmızılılar Avrupa'ya veda edecek.

A GRUBUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU;

1- Bayern Münih: 13 puan

2- Kopenhag: 5 puan

3- Galatasaray: 5 puan

4- Manchester United: 4 puan