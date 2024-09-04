Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde turladı

Kaynak: AA
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde turladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda Lüksemburg ekibini devirdi, adını ikinci tura yazdırdı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, birinci eleme turunda Lüksemburg takımı Racing FC Union'u 4-1 mağlup etti.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda rakibiyle karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, organizasyonun eleme turundaki ikinci maçında 7 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile karşılaşacak.

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