Galatasaray şampiyonluğu Jose Mourinho'nun evinde kutlayacak!

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Galatasaray şampiyonluğu Jose Mourinho'nun evinde kutlayacak!

Süper Lig'de 25. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da kutlamalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, kutlamalar için Jose Mourinho'nun kaldığı oteli seçti. İşte detaylar...

1905 GSYİAD, 25. şampiyonluk kutlamasını İstanbul Boğazı'nda yer alan Four Seasons Hotel'de yapacak. Okan Buruk ve futbolcuların büyük kısmının da bu kutlamalarda yer alacağı öğrenildi.

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JOSE MOURINHO DA O OTELDE KALIYOR

Şampiyonluğun kutlanacağı otelin en ünlü misafiri ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho... İstanbul'da ev tutmayı istemeyen ve otelde kalmanın daha konforlu olduğunu düşünen Portekizli teknik adamın da kutlama saatlerinde otelde olacağı öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcuların sık sık kullandığı ve sezonun şarkılarından biri haline gelen Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho'nun da gecede sahne alacağı belirtildi.

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