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Gitti gidiyor. Seferovic'in yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Seferovic'le yollar ayrılıyor. Seferovic'in Kasımpaşa'ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 15:46
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Galatasaray, Seferovic'i gönderiyor

Gitti gidiyor. Seferovic'in yeni takımı belli oluyor
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Galatasaray, Haris Seferovic'i sezon başında Portekiz'in Benfica Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Ancak bekleneni veremeyen Seferovic, Icardi'nin takıma katılması, Gomis'in de formu nedeniyle kadroya girmekte zorluk çekmeye başlamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da "Elimizde oynatamadığımız oyuncular var. Onlar (Seferovic, Van Aanholt) çok fazla şans bulamıyorlar. Uygun bir kulüp olursa onlara yardımcı olmak istiyoruz. İkisi de bizimle antrenmanlara devam ediyor. Bu transfer döneminde de onlar için bir fırsat olursa bir değerlendirme şansı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı kırmızılı kulübün Seferovic'i kiralık olarak olarak göndermek üzere Kasımpaşa ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Seferovic'in yıllık 2 milyon 300 bin euro kazandığı, ücretinin bir bölümünü yine Galatasaray'ın karşılayacağı belirtildi.

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