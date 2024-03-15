Galatasaray şikayet etmişti. Selahattin Baki ve Ali Koç savcılığa gitti

Kaynak: DHA
Galatasaray şikayet etmişti. Selahattin Baki ve Ali Koç savcılığa gitti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki ile birlikte savcılığa gitti.

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki; Galatasaray'ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Baki'ye destek olmak için yanındaydı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na gelen Ali Koç ve Selahattin Baki, savcılıkta yaklaşık yarım saat kaldı.

Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorusu üzerine Ali Koç, "Selahattin Bey'in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi.
Ali Koç, "Destek amacıyla mı geldiniz" sorusuna ise "Yöneticiyim gelmez miyim?" diye yanıt verdi. Ali Koç daha sonra adliyeden ayrıldı.

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