Galatasaray Sivas'ta direkleri dövüyor!

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray Sivas'ta direkleri dövüyor!
Sivas deplasmanında mücadele eden Galatasaray'ın ilk 23 dakikalık bölümde 2 topu direkten döndü.

Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Sarı-Kırmızılılar "mutlak galibiyet" parolasıyla sahaya çıktı.
Başlama düdüğü ile birlikte baskılı bir futbol ortaya koyan Galatasaray'ın ilk 23 dakikalık bölümde iki topu direkten döndü.
17. dakikada ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.
Dakikalar 23'ü gösterdiğinde de Mertens yaklaşık 25 metreden şansını denedi, meşin yuvarlak üst direkte patladı!
Galatasaray, Sivasspor maçıyla birlikte (23 dakika 2 direk) bu sezon toplamda 14. kez direkleri geçemedi.

Son Haberler
Flaş.. Flaş.. CHP'de Mersin krizi büyüyor. Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa etti Gündem
Flaş.. Flaş.. CHP'de Mersin krizi büyüyor. Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Trabzonspor'da kritik toplantı Spor
Trabzonspor'da kritik toplantı
Epstein'in fuhuş adasına 26 uçuşu bulunan Banu Küçükköylü Yeniçağ'a konuştu. Defne Samyeli ile aynı yarışmaya katılmış Gündem
Epstein'in fuhuş adasına 26 uçuşu bulunan Banu Küçükköylü Yeniçağ'a konuştu. Defne Samyeli ile aynı yarışmaya katılmış
3 aracın karıştığı kaza kamerada. Dikkatsizlik faciaya dönmekten son anda kurtuldu Gündem
3 aracın karıştığı kaza kamerada. Dikkatsizlik faciaya dönmekten son anda kurtuldu
Beşiktaş yeni transferi Svensson'un sözleşme detaylarını açıkladı Spor
Beşiktaş yeni transferi Svensson'un sözleşme detaylarını açıkladı
Muş’ta 3 avcıya binlerce lira ceza yağdı Gündem
Muş’ta 3 avcıya binlerce lira ceza yağdı
AKP'li belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti Siyaset
AKP'li belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti