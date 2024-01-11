Galatasaray Sivas'ta direkleri dövüyor!

Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Sarı-Kırmızılılar "mutlak galibiyet" parolasıyla sahaya çıktı.

Başlama düdüğü ile birlikte baskılı bir futbol ortaya koyan Galatasaray'ın ilk 23 dakikalık bölümde iki topu direkten döndü.

17. dakikada ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde de Mertens yaklaşık 25 metreden şansını denedi, meşin yuvarlak üst direkte patladı!

Galatasaray, Sivasspor maçıyla birlikte (23 dakika 2 direk) bu sezon toplamda 14. kez direkleri geçemedi.