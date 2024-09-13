Galatasaray son transferini KAP'a bildirdi. Roland Sallai ile 4 yıllık anlaşma sağlandı

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Galatasaray son transferini KAP'a bildirdi. Roland Sallai ile 4 yıllık anlaşma sağlandı

Galatasaray, 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

2023-2024 sezonu Şampiyonu Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına 3 saat kala son transferini KAP'a bildirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası kanat pozisyonu için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Alman ekibi Freiburg'un sağ kanat oyuncusu oland Sallai ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

"BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO"

Transferi KAP'a bildiren Galatasaray, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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