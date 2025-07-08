Galatasaray sözleşmesini feshetmişti! İngilizler kulüpleri onun için sıraya girdi

Galatasaray, 2022 yılında Aalborg'dan 1.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mathias Ross ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamayan Ross, kiralık olarak gönderildiği Hollanda'nın Nijmegen ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarında da bekleneni verememişti.

Sarı kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan Danimarkalı stoperin yeni takımı ise belli olmak üzere.

MATHIAS ROSS ADA YOLCUSU

Football Insider'ın haberine göre; 24 yaşındaki savunma oyuncusuyla İngiltere Championship'te mücadelede eden Charlton Athletic, Millwall ve Preston North End transfer girişiminde bulundu.

Üç Championship kulübünün transfer hedefinde olan Mathias Ross, Galatasaray'da sadece 2 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.