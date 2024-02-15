Galatasaray Sparta Prag maçı tahmini: Bir tek Ahmet Çakar katılmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Sparta Prag maçı tahmini: Bir tek Ahmet Çakar katılmadı
Spor yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar bu akşam oynanacak Galatasaray Sparta Prag maçı öncesi tahminde bulunurken diğer yorumcuların Çakar'a katılmaması dikkat çekti.

Beyaz TV'de Derin Futbol programında yorumcular, haftanın maçlarını tahmin ettiler.

Galatasaray Sparta Prag maçı için stüdyodaki yorumcular Galatasaray kazanır derken bir tek Ahmet Çakar'dan farklı tahmin geldi.

İşte yorumcuların verdiği skorlar:

Galatasaray - Sparta Prag
Ahmet Çakar: Sparta Prag yenilmez, güçlü bir takım.
Sinan Engin: Galatasaray çok fark atar.
Abdülkerim Durmaz: Galatasaray iki gol farkla yener.
Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray rahat kazanır.
Ertem Şener: Galatasaray kolay bir galibiyet alır.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI:

Ankaragücü - Galatasaray
Ahmet Çakar: Maç berabere biter.
Sinan Engin: Ankaragücü yener.
Abdülkerim Durmaz: Galatasaray kazanır, puan kaybetmez.
Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray yener.
Ertem Şener: Galatasaray yener.

Rizespor - Fenerbahçe
Ahmet Çakar: Maç berabere biter.
Sinan Engin: Fenerbahçe yener.
Abdülkerim Durmaz: Fenerbahçe yener, puan kaybı şampiyonluğu etkiler.
Rasim Ozan Kütahyalı: Maç berabere biter.
Ertem Şener: Fenerbahçe 2-1 yener.

Beşiktaş - Konyaspor
Ahmet Çakar: Konyaspor yenilmez.
Sinan Engin: Beşiktaş yener.
Abdülkerim Durmaz: Beşiktaş yener.
Rasim Ozan Kütahyalı: Maç berabere biter.
Ertem Şener: Beşiktaş iki gol farkla yener.

Pendikspor - Trabzonspor
Ahmet Çakar: Pendikspor yenilmez.
Sinan Engin: Trabzonspor yener.
Abdülkerim Durmaz: Pendikspor yenilmez.
Rasim Ozan Kütahyalı: Trabzonspor yener.
Ertem Şener: Maç 2-2 berabere biter.

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