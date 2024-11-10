Galatasaray taraftarından darbe yemişti! Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante'den Fenerbahçe sözleri

Kaynak: İHA
Galatasaray taraftarından darbe yemişti! Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante'den Fenerbahçe sözleri

Rapçi L-Gante ile birlikteliğini her mecradan göstere göstere yaşayan Wanda Nara, son olarak Mauro Icardi ile yazışmalarını sosyal medyadan paylaşınca ortalık karıştı. Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma tepki gösterirken, Wanda'nın sevgilisi rapçi L-Gante'nin sosyal medya hesabını şikayet ederek kapattırınca, L-Gante, Wanda Nara'nın canlı yanında "En büyük Fenerbahçe" diye seslendi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante, açtığı canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" sözlerini sarf etti.

CANLI YAYIN AÇTILAR

Wanda Nara ile yeni sevgilisi L-Gante sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bu canlı yayını binlerce kişi anlık olarak izledi.

EN BÜYÜK FENERBAHÇE

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L Gante canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" dedi.

TARAFTARIN MESAJLARINI DA GÖSTERDİ

Wanda Nara ve Yeni sevgilisi L-Gente bir taraftarımızın mesajını ekran görüntüsü alarak bunu da canlı yayında gösterdi.

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