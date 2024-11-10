Galatasaray taraftarından darbe yemişti! Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante'den Fenerbahçe sözleri

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante, açtığı canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" sözlerini sarf etti.
CANLI YAYIN AÇTILAR
Wanda Nara ile yeni sevgilisi L-Gante sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bu canlı yayını binlerce kişi anlık olarak izledi.
EN BÜYÜK FENERBAHÇE
Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L Gante canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" dedi.
TARAFTARIN MESAJLARINI DA GÖSTERDİ
Wanda Nara ve Yeni sevgilisi L-Gente bir taraftarımızın mesajını ekran görüntüsü alarak bunu da canlı yayında gösterdi.