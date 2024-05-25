Galatasaray taraftarından Mert Hakan için flaş 'köpek' pankartı

Süper Lig'de şampiyon yarın oynanacak maçlar sonrasında belli olacak.

Son haftaya 99 puanla giren Galatasaray Konyaspor deplasmanına çıkacak.

96 puanı bulunan Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

Bu mücadele öncesi Galatasaray taraftarı, Konyaspor'a gidecek olan takımı uğurlamaya gitti.

Açtıkları pankart ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

KEREM AKTÜRKOĞLU-MERT HAKAN YANDAŞ PANKARTI!

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe maçında yaşanan olayların başrolünden birisi olan Mert Hakan Yandaş ile ilgili bir pankart açtı.

Pankartta Kerem Aktürkoğlu'nun zincirle bir köpeği tuttuğu, köpeğin kafasına ise Mert Hakan Yandaş'ın kafasının koyulduğu görüldü.

Açılan bu pankart, sosyal medyada gündem olurken, binlerce yorum aldı.

İşte o pankart;