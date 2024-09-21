Galatasaray taraftarını çıldırtan uygulama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray taraftarını çıldırtan uygulama

Derbi için stada gelen Galatasaray taraftarlarının koyulduğu güvenlik koridoru tepki çekti.

Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleye az bir zaman kalırken taraftarlar stada gelmeye başladı.

Valiliğin deplasman taraftarına izin vermesi sonrası yaklaşık 2500 kişilik Galatasaray taraftarı da yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde stada ulaştı.

Taraftarların üst araması ve bilet kontrolü öncesi uzun süre stadın dışındaki güvenlik koridorunda bekletildi.

Küçük ve dar güvenlik koridorunda taraftarların uzun süre bekletilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar yapılan uygulama için isyan etti.

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