Okan Buruk'tan Gomis ve Icardi açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'nin konuğu oluyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk dev maç öncesinde beIN Sports'a konuşurken kazanmak istediklerini vurguladı.

"Kadroma güveniyorum"

"İki takım da hızlı başlayan, önde oynamayı seven takımlar. Birbirine benzer oyunlar da var. İki takım da erkenden baskı kurmaya çalışacak. Rakibimizin seyirci avantajı olacak ama bizim de isteğimiz var, konsantrasyonumuz var. Bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. İyi ve geniş bir kadromuz var. Maça başlayamasa da devamında kullanabileceğimiz oyuncular var. Kadroma güveniyorum, oyuncularıma güveniyorum. Umarım oyun anlamında güzel bir akşam yaşarız ve biz seviniriz."

"Sıralamadaki yeriniz ne olursa olsun bu maç önemlidir"

"Hem Fenerbahçe hem Galatasaray için çok özel bir maçtır. Sıralamadaki yeriniz ne olursa olsun bu maç önemlidir. Ancak bu kez sıralamada Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci. Bunun bir oyun olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. İki takım da sağduyuyla sahada olması gerekiyor. İki takım da yoğun şekilde kazanmak istiyor, bu açık. Sakin de olmak gerekiyor. Hem duyguylarımızı yaşayacağız, hem kazanmaya odaklanacağız. Umarım sonunda kazanan biz oluruz."

ICARDI VE GOMIS AÇIKLAMASI

"Icardi uzun bir süre oynamadı. Bu hafta üç gün antrenmana çıktı. Şu an 90 dakikayı çıkarabilecek durumda değil, oyunun devamında kullanmayı düşünüyoruz. Gomis de aynı şekilde... 3-4 gün önce bir maç oynadı. Onu da oyun içinde kullanacağız. Barış'ın dinamizmi, hırsı ve isteği, hızı bizim için önemli. Öndeki oyuncuların hızı bugün bizim için önemli. Lucas Torrerira da uzun uçuşları oldu, az antrenman yapabildi. Onu da oyunun devamında değerlendirmeyi düşünüyoruz. Maç başlayan 11 ile bitmiyor. Bu anlamda kulübede güçlüyüz. Bunu da kullanacağız. Önemli olan saha içinde herkesin saha içinde en iyisini ortaya çıkarabilmesi."