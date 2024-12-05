Galatasaray TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti. Atışma kızışıyor.

TRT Spor'da canlı yayına katılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'in kendisi hakkında söylediği sözleri ağır bir şekilde eleştirdi. Hacıosmanoğlu, canlı yayındaykenSarı-kırmızılılardan flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrası TFF Başkanı'nı istif

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’dan Dursun Özbek'in iddialarına sert tepki: Bunlar ahlak sınırlarını zorluyor

aya davet etti.

''İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İSTİFA!"

İşte kulüpten yapılan açıklama:

''İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Haciosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

İbrahim Haciosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Haciosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.