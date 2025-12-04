Galatasaray devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edeceğini hesaplayan sarı kırmızılılar, transferde büyük oynuyor. İspanyol basınında Fichajes'te Nacho Estrella Dominguez-Mompell imzasıyla yayınlanan habere göre Cim Bom, Nijeryalı futbolcuya 50 milyon euro bonservis ve 6 milyon euro maaş teklif etti. 28 yaşındaki futbolcunun transferi gerçekleşirse vatandaşı Victor Osimhen'den sonra Türkiye'nin en çok bonservis bedeli ödenen ikinci futbolcusu olacak. Sarı kırmızılılar, sezon başı Osimhen transferi için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis ödemişti.

Fichajes'in haberi özetle şöyle: "Ademola Lookman, Atalanta oyuncusu olarak son aylarını yaşıyor olabilir. 28 yaşındaki Nijeryalı forvet , büyük ölçüde teknik ekiple olan kötü ilişkisi nedeniyle Bergamo kulübünden kopma noktasına geldi. Bu durum, İtalyan takımının son sezonlardaki en etkili oyuncularından birinin takımdan ayrılmasına kapı aralıyor.

Lookman ile Atalanta teknik ekibi arasındaki anlaşmazlıklar aylar geçtikçe büyüyor. Basit bir anlaşmazlık olarak başlayan bu durum, takımın performansını ve soyunma odasındaki atmosferi etkileyen büyük bir soruna dönüştü. Bu senaryoda, Nijeryalı oyuncunun kulüpte kalmaya devam etmesi, yeteneğinden sürekli olarak en iyi şekilde yararlanan bir takım için bile pek olası görünmüyor. Bu durumun farkında olan Atalanta, gerginliği azaltacak ve aynı zamanda önemli miktarda para getirecek bir satışa memnuniyetle bakıyor. Kulübün son başarılarında kilit bir rol oynayan oyuncunun ayrılışı, bir dönemin sonu anlamına gelirken, aynı zamanda yeni yeteneklere yatırım yapma fırsatı da sunacak.

Birçok takım futbolcuya ilgi gösterse de, tüm işaretler bir sonraki durağının Avrupa'nın geleneksel büyük liglerinden çok uzakta olacağı yönünde. Türkiye ve özellikle Galatasaray, hem İtalyan kulübü hem de oyuncunun kendisi için reddedilmesi neredeyse imkansız bir mali teklif hazırlayarak, transferini garantilemek için öne çıkan taraf oldu.Galatasaray'ın teklifi astronomik boyutlarda: Atalanta için 50 milyon euro, oyuncu için ise sezon başına 6 milyon euro maaş.

Bu rakam sadece Türk kulübünün iddiasını değil, aynı zamanda Lookman'ın Avrupa futbolundaki konumunu da gösteriyor. Büyük bir yıldız haline gelen Lookman'ın Türkiye Süper Ligi'ne gelişi, ligin rekabet seviyesini yükseltecek ve kıtadaki diğer rakiplerine net bir mesaj verecek. Ademola Lookman'ın Galatasaray'a gitmesi, takımın kalitesinde büyük bir artışa yol açacak. Hızı, savunmaları altüst etme yeteneği ve gol atma becerisi, onu hem yerel hem de uluslararası arenada kritik maçlarda fark yaratabilecek, oyunun kurallarını değiştirebilecek bir oyuncu haline getiriyor. Nijeryalı oyuncu geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 20 gol atarak yıldız olduğunu kanıtladı. Transferi tamamlanırsa Türkiye, günümüz Avrupa futbolunun en donanımlı forvetlerinden birinin yeni yuvası olacak.