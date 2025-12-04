Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. 14. haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde verdiği kararla büyük tepki çeken ve sarı-kırmızılıların şikayette bulunduğu Yasin Kol'un da görev alması Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen'in takımdan ayrılacağı tarih belli olduGalatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen'in takımdan ayrılacağı tarih belli olduSpor

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ı takmadı! - Resim : 2

Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti! Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sürpriz kararBeşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti! Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sürpriz kararSpor

YASİN KOL'A MAÇ VERİLMESİ GALATASARAY TARAFTARLARINI ÇILDIRTTI

Yasin Kol, Eyüpspor ile Kayserispor arasında 6 Aralık Cumartesi günü 14.30'da oynanacak olan Eyüpspor-Kayserispor maçına atandı. Bu atama sonrası sosyal medyada birçok Galatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu ve kendi yönetimlerine tepkide bulunan paylaşımlarda bulundu.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ı takmadı! - Resim : 4

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ı takmadı! - Resim : 5

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ı takmadı! - Resim : 6

Okan Buruk o ismin gözünün yaşına bile bakmadı! Galatasaray'da ayrılıkOkan Buruk o ismin gözünün yaşına bile bakmadı! Galatasaray'da ayrılıkSpor
Devrimci Edson Alvarez!Devrimci Edson Alvarez!Spor
Alperen Şengün double-double yaparak 5000 sayı barajını aştı!Alperen Şengün double-double yaparak 5000 sayı barajını aştı!Spor
Süper Lig ekibi teknik direktörüyle ayrılığı açıkladı!Süper Lig ekibi teknik direktörüyle ayrılığı açıkladı!Spor