Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. 14. haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde verdiği kararla büyük tepki çeken ve sarı-kırmızılıların şikayette bulunduğu Yasin Kol'un da görev alması Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

YASİN KOL'A MAÇ VERİLMESİ GALATASARAY TARAFTARLARINI ÇILDIRTTI

Yasin Kol, Eyüpspor ile Kayserispor arasında 6 Aralık Cumartesi günü 14.30'da oynanacak olan Eyüpspor-Kayserispor maçına atandı. Bu atama sonrası sosyal medyada birçok Galatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu ve kendi yönetimlerine tepkide bulunan paylaşımlarda bulundu.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar