Galatasaray'da transfer hareketliliği

Lyon’da ilk 11’de düşünülmeyen ve son lig maçının kadrosuna alınmayan Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico, Galatasaray’ın radarına girdi.

Galatasaray, Derrick Köhn'ün istikrarsız performansının ardından teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek pozisyonuna yeni bir isim kazandırmak için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir bu bölgeye takviye yapmak için çaba harcıyor. Bu bağlamda Fransız basını, Galatasaray’ın bu transferdeki önceliğinin Nicolas Tagliafico olduğunu belirtti.

Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray, sol bek transferinde ilk tercihini Lyon'da forma giyen Nicolas Tagliafico'dan yana kullandı.

Haberde, 31 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Lyon'un son lig maçında kadro dışı bırakıldığı ve bu durumun transfer ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

Tagliafico, Lyon ile olan sözleşmesinin son yılına girerken, geçtiğimiz sezon Ligue 1’de çıktığı 25 maçta 3 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

Galatasaray, bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katarak sol bek pozisyonunda güçlenmeyi hedefliyor.

Fransız basınındaki iddialar, Galatasaray taraftarlarında da büyük bir heyecan yarattı. Kulübün bu transferi gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtiliyor.