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Galatasaray Fenerbahçe ile kapışırken Roma devreye girdi. Transfer tehlikede

Milli oyuncu Mertcan Ayhan için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşı verirken aradan devreye giren Roma 1 adım öne çıktı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 15:14
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Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu: Roma devrede

Galatasaray Fenerbahçe ile kapışırken Roma devreye girdi. Transfer tehlikede
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile adından söz ettirmeye başladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan, Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında futbol hayatını sürdürüyor. Ağabeyi gibi asıl mevkisi stoper olan Mertcan, ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor.

EN İSTİKRARLISI
Schalke 04 17 Yaş Altı Takımı, Bundesliga'nın alt yaş kategorilerinde mücadele ettiği ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik alırken bu maçlarda 37 gol atıp sadece 2 gol yedi. Topladığı 34 puanla grubunda lider durumda bulunan Schalke'de Mertcan Ayhan, 12 maçta da forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı. 16 yaşındaki Ayhan, bu maçlarda 3 de gol atma başarısı gösterdi.
MİLLİ YILDIZ
16 yaşındaki Mertcan Ayhan, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. 17 Yaş Altı Milli Takımı ile 12 maça çıkan genç isim, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ile oynanan iki maçta ilk 11'de görev yaptı. Mertcan, Arnavutluk ile oynanan ilk maçta da fileleri havalandırarak milli forma ile ilk golünü attı.

ROMA İZLEMEYE ALDI

Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile Avrupa'nın önemli takımlarından Roma'nın radarına girmeyi başardı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Ayhan'ı uzun süredir takip ettiği ve oyuncu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 16 yaşındaki oyuncu için ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Ayhan'ın sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

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