Galatasaray Victor Osimhen'in maliyetini açıkladı. Şaşırtan rakam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Victor Osimhen'in maliyetini açıkladı. Şaşırtan rakam

Galatasaray'ın, Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen'in sözleşme şartları ve mali detayları belli oldu.

Victor Osimhen resmen Galatasaray'da...

Sarı-Kırmızılı kulüp, Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'in transferini noktaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla 25 yaşındaki Nijeryalı forvetin mali detayları da belli oldu.

Buna göre Napol'ye herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Victor Osimhen, Galatasaray'dan 6 milyon Euro maaş alacak.

Yapılan görüşmelerde Osimhen'in, Napoli'den 11 milyon Euro maaş aldığı, bu paranın tamamını Galatasaray'ın karşılayacağı iddia ediliyordu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."
"Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Haberler
ABD'de okula silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
ABD'de okula silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Çorlu’da otomobilin çarptığı yayanın ağır yaralandığı kaza kamerada
Çorlu’da otomobilin çarptığı yayanın ağır yaralandığı kaza kamerada
Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs dereye uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti
Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs dereye uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti
İskenderun'daki cinayetle ilgili 5 kişi tutuklandı
İskenderun'daki cinayetle ilgili 5 kişi tutuklandı
Edirne’de yasa dışı göçmen trafiği %85 azaldı
Edirne'de 8 ayda 12 bin 791 kaçak göçmen yakalandı