Galatasaray Victor Osimhen'in maliyetini açıkladı. Şaşırtan rakam

Victor Osimhen resmen Galatasaray'da...

Sarı-Kırmızılı kulüp, Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'in transferini noktaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla 25 yaşındaki Nijeryalı forvetin mali detayları da belli oldu.

Buna göre Napol'ye herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Victor Osimhen, Galatasaray'dan 6 milyon Euro maaş alacak.

Yapılan görüşmelerde Osimhen'in, Napoli'den 11 milyon Euro maaş aldığı, bu paranın tamamını Galatasaray'ın karşılayacağı iddia ediliyordu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

"Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."