Galatasaray yeni transferini açıkladı. Görüşmeler başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray yeni transferini açıkladı. Görüşmeler başladı

Galatasaray, Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kopenhag ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, uzun süren sessizliğini bozdu ve kadrosunu transferle güçlendirdi.

Sarı-kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'A KARŞI OYNADI
Elias Jelert, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakip olduğu Galatasaray'a karşı 2 maçta da forma giymişti.

KOPENHAG ALTYAPISINDAN ÇIKTI
21 yaşındaki futbolcu, Kopenhag altyapısında yetişti ve 2021 yılında profesyonel oldu.

Danimarka ekibiyle 97 maça çıkan Jelert, 1 gol atarken 6 asist yaptı.

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