Galatasaray yıkıldı: Marsilya'ya imza atıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray yıkıldı: Marsilya'ya imza atıyor

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiralamak istediği eski oyuncusu Sacha Boey'den kötü haber geldi. Fransız futbolcunun Marsilya ile anlaştığı öğrenildi.

Galatasaray’ın iki sezon önce rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih’e sattığı Fransız sağ bek Sacha Boey, Bundesliga ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar Bayern Münih’le de belli bir noktaya gelmiş ancak oyuncuyu ikna edememişti.

Sacha Boey'in kendisine gelen teklifler arasından Marsilya ile kişisel şartlarda her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Boey'in kararında Fransa Milli Takımı’nda oynama hayalinin etkili olduğu ifade edildi.

Bayern Münih’le 30 Haziran 2028’e kadar mukavelesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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