Galatasaray Young Boys karşısında. İşte ilk 11. Young Boys Galatasaray maçı şifresiz kanalda

Haydi Galatasaray... Avrupa'daki temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu gece İsviçre'nin Young Boys takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

Karşılaşma şifresiz olarak TRT 1'den ekrana gelecek.

Maçın rövanşı 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak.

Temsilcimiz turu geçerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

OKAN BURUK TRİBÜNDE

Sarı kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Sparta Prag maçından sonra meydana gelen olaylar nedeniyle teknik direktör Okan Buruk 2 maç ceza almıştı.

Buruk, bu maçta ve rövanşta saha kenarında değil, tribünde olacak.

GALATASARAY'IN YOUNG BOYS 11'İ

Galatasaray'da gıda zehirlenmesi nedeniyle takımla birlikte İsviçre'ye gelmeyen Barış Alper Yılmaz, daha sonra kafileye katılmıştı.

Barış Alper'in oynayıp oynamayacağı belli olmadı.

Teknik direktör Okan Buruk, dün düzenlediği basın toplantısında ilk 11'le ilgili şunları söylemişti:

"İlk 11 ile ilgili tam kararımızı vermedik. Herkesin tam performansını gördükten sonra kadromuzu belirleyeceğiz. Barış’ın bir rahatsızlığı oldu bizimle gelemedi ama şu an uçuyor. Özellikle savunmada iki oyuncumuzun olmaması dezavantaj; Kaan ve Davinson’un olmaması Her mevkide değerli oyuncularımız var. Berkan bunu gösterdi. Takımı çok sahiplenen, önemli oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz olsa da sonuçta 11 kişi çıkacağız sahaya. Bunlara çok fazla takılmadan, kiminle başlayacaksak buna odaklanacağız."

Sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i şu şekilde:

Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.