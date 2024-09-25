Galatasaray Yunanlıları 'İzmir Marşı' ile karşıladı

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray PAOK ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanan mücadele öncesinde sarı-kırmızılılardan Yunan ekibine sürpriz geldi.

"1453'TEN BERİ"

Galatasaray taraftarı karşılaşmayı takip etmek üzere deplasman tribününe giriş yapan Yunanlıları "1453'ten Beri" pankartıyla karşıladı.

'İZMİR MARŞI' ÇALINDI

PAOK futbolcuların ısınmak için sahaya çıkmasıyla statta İzmir Marşı çalınmaya başladı. Tribünde takımına destek olmak için hazır bulunan on binlerce taraftarda marşa eşlik etti.