Yönetim masada. Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.



Sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen son isim Roma'nın İtalyan orta sahası Nicolo Zaniolo oldu.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı. Roma'nın Zaniolo'yu bonservisiyle göndermek istediği ifade edilirken sarı-kırmızılı takımın anlaşma şartlarını görüştüğü kaydedildi.

GENOA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

İtalya'da Genoa altyapısından yetişen Nicolo Zaniolo, sonrasında Fiorentina, Entella ve Inter'ın alt yaş takımlarında forma giydi.



2018/19 sezonunda Inter'den Roma'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan İtalyan oyuncu, bu sezon 17 maçta süre alırken 2 gol ve 3 asist kaydetti.



23 yaşındaki orta saha, Roma ile geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.