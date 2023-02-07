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İstanbul'a geliyor. Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi

Galatasaray, Zaniolo transferini bitiriyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 19:44
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Galatasaray Zaniolo transferini bitiriyor

İstanbul'a geliyor. Galatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi
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Galatasaray, Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların, anlaşmaya vardığı İtalyan yıldız transfer için İstanbul'a geliyor.

Galatasaray, bu transfer için Roma'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Zaniolo, Galatasaray'a 2027 yılına kadar imza atacak. Yıldız 10 numaranın sözleşmesinde ayrıca 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alacak.

Zaniolo, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

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