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Galatasaray Nef AEK'e teslim oldu

Basketbolda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef, AEK'e 81-71 yenildi

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 22:08
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Galatasaray'a AEK şoku

Galatasaray Nef AEK'e teslim oldu
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın AEK ekibine 81-71 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Yunan temsilcisi ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodu 19-18 Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta AEK, Flionis, Strelnieks ve Jankovic ile skor bulurken, Galatasaray Nef rakibine Ennis ve Sadık Emir Kabaca ile karşılık vererek çekişmeli geçen ilk yarıyı 36-35 önde bitirdi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Yunan ekibi, hücumda istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray Nef karşısında dış atışlarda Mitchell, Strelnieks ve Papadakis ile bulduğu basketlerle son çeyreğe 61-57 önde girdi.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Galatasaray Nef, son bölümdeki hücumlarından eli boş dönerken, AEK bitime 1 dakika 29 saniye kala 7 sayılık fark yakaladı: 68-75. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Yunan ekibi, müsabakadan 81-71galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Nicolas Maestre (Fransa)

Galatasaray Nef: Russell 6, Ennis 18, Göksenin Köksals 10, Caloiaro 10, Floyd 2, Ristic 10, Sadık Emir Kabaca 11, McGee 2, Muhaymin Mustafa 2

AEK: Flionis 11, Frazier 3, Williams 8, McGriff 4, Mitchell 19, Strelnieks 18, Miles 3, Jankovic 7, Xanthopoulos 2, Gontikas, Papadakis 6, Petropoulos

1. Periyot: 19-18

Devre: 36-35

3. Periyot: 57-61

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